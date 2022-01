Hockey in line, il 30 gennaio Scomed Bomporto Under 16 e Serie C impegnati contro Imola

BOMPORTO – Continuano i campionati di hockey in line che vedranno, domenica 30 gennaio, a Bomporto, i giovani Scomed Under 16 e gli Scomed Serie C, incontrare le rispettive formazioni di Imola.

Partite estremamente importanti sia per l’Under 16, che contro l’Imola tenteranno di salvaguardare la terza posizione dietro Empoli e Forli, che gli permetterebbe di accedere alle finali Nazionali, che per la Serie C che dovrà colmare quel gap apparso nello scontro con Civitavecchia. Anche la squadra di Serie C, in questa stagione, in via sperimentale è formata quasi esclusivamente da giovanissimi atleti già impegnati in Under 16.

Programma:

ORE 14.00 SCOMED BOMPORTO -IMOLA

SEGUIRA’ LA PARTITA DI SERIE C SCOMED BOMPORTO-IMOLA.

La formazione Scomed Bomporto Under 16: CORAZZARI E.-TOMASINI-BERGAMINI A.-CORAZZARI R.-REBECCHI-IDRIZOSKI-BERGAMINI F.-ORRU’-PARMEGGIANI-CIPRIANO-TARANTOLA-MUSSO- ALL. SALA -DIRIGENTE BERGAMINI-CORAZZARI

Nella foto: La formazione Scomed Bomporto Under16

