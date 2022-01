Hockey in line, Scomed Bomporto Under 16 impegnati domenica 9 gennaio contro Imola e Forlì

BOMPORTO – A Forlì, domenica 9 gennaio, riprende il campionato regionale Under 16 di hockey in line dopo la pausa natalizia. Gli Scomed Bomporto affronteranno 2 difficili gare contro i quotati avversari di Imola e Forlì (primo in classifica). Alla formazione bomportese serviranno, perciò tenacia e prestazione fisica per arginare queste due compagini. Gli Scomed si presenteranno senza il loro allenatore Sala, impegnato a Trieste con l’Invicta di Modena nel campionato di Serie B. I bomportesi saranno guidati da Lucchini, con l’aiuto del tecnico Tarantola di Novi Ligure.



Formazione Scomed Bomporto Under 16: CORAZZARI E.-TOMASINI -BERGAMINI A.-CORAZZARI R.-REBECCHI-IDRIZOSKI- BERGAMINI F.-ORRU’-CIPRIANO-TARANTOLA. ALL.LUCCHINI-TARANTOLA- DIRIGENTE BERGAMINI M.- Programma partite (domenica 9 gennaio): ORE 10,00 IMOLA-SCOMED BOMPORTO ORE 12,00 FORLI-SCOMED BOMPORTO

In foto, la formazione degli Scomed Bomporto Under 16:

