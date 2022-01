Mirandola, alla Medtronic nuovo impianto per ridurre le emissioni di Co2

MIRANDOLA – In gergo tecnico viene definito “trigeneratore”. Si tratta di un impianto che garantisce un risparmio di 3.186 tonnellate annue di emissioni di Co2 e che è stato installato ed è già entrato in funzione nello stabilimento Bellco-Medtronic di Mirandola. Il nuovo impianto affianca il “cogeneratore” già attivo da settembre 2021. In particolare, nella trigenerazione, alla produzione di elettricità e calore si aggiunge la produzione di acqua fredda. Da una sola fonte, quindi, vengono generate tre risorse, permettendo un notevole risparmio annuo di emissioni.

Oltre all’impegno nell’ambito della sostenibilità, Medtronic, leader mondiale nella tecnologia sanitaria, continua ad espandersi: è stata siglata, infatti, l’acquisizione per 925 milioni di dollari di Affera Inc, medtech con sede a Boston, di cui Medtronic deteneva già il 3%. Affera progetta e produce sistemi di mappatura e navigazione cardiaca e tecnologie di ablazione cardiaca basate su catetere, compresa una soluzione di ablazione focale a campo pulsato, per il trattamento di pazienti con aritmie cardiache (battiti cardiaci irregolari) come la fibrillazione atriale. L’acquisizione – si legge sulla stampa specializzata – dovrebbe chiudersi nella prima metà dell’anno fiscale 2023 di Medtronic,

