Mirandola, lavori di manutenzione al tetto del cimitero Nuovo Urbano

MIRANDOLA- Urgenti lavori di manutenzione al tetto del cimitero Nuovo Urbano di Mirandola, che sembra presentare problemi di infiltrazione dovuti alla mancanza di scossaline in lamiera e di guarnizioni di collegamento: in particolare all’innesto delle falde in plexiglass sulla copertura in lamiera.

Data la necessità di eseguire la manutenzione nel più breve tempo possibile- per evitare che le infiltrazioni possano peggiorare, in particolare a causa delle condizioni metereologiche della stagione invernale- e che non è possibile eseguire internamente i lavori, la Giunta mirandolese ha provveduto all’affidamento dei lavori a una ditta esterna.

I lavori cominceranno non appena l’iter burocratico sarà espletato.

