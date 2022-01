Obbligo vaccinale, nel modenese circa 30mila gli over 50 non ancora vaccinati

MODENA – Sarebbero circa 30mila, secondo i primi calcoli effettuati dall’Azienda Usl di Modena – si legge sulla stampa locale – i cittadini over 50 di Modena e provincia a non essersi ancora sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, resa ora obbligatoria dal Governo con l’ultimo decreto dello scorso 5 gennaio per questa fascia d’età. Per la provincia di Modena, i dati sulla percentuale di vaccinazione nella fascia d’età interessata dall’obbligo vaccinale sono comunque buoni: circa il 90% degli over 50 si è, infatti, vaccinato contro il Covid. La percentuale, però, si alza nelle fasce d’età più elevate, mentre si riduce leggermente tra i più giovani: si passa, infatti, dal 95% di vaccinati nella fascia 80-84 anni, all’87,5% di vaccinati nella fascia 50-54 anni.

