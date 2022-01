Pd provinciale, nominati i membri della segreteria

Definiti, durante la direzione provinciale convocata da remoto questa mattina (22 gennaio) – di cui Antonella Baldini ha assunto la carica di presidente -, i ruoli della segreteria Pd della provincia di Modena. Oltre ai già indicati Maria Costi e Francesco Ori, rispettivamente vice segretaria e tesoriere, ci sono Filippo Molinari nel ruolo di coordinatore della Segreteria, Caterina Bagni alla Transizione ecologica, Fabio Braglia Transizione territoriale, Yuri Costi Feste dell’Unità, Carmelo De Lillo Sicurezze, Tommaso Fasano Salute, Ludovica Ferrari Transizione digitale, Andrea Ghiaroni Adesione e tesseramento, Stefania Grenzi Circoli, Serena Lenzotti Organizzazione, Loredana Ligabue Welfare, Antonino Marino Iniziative politiche e Agorà, Marika Menozzi Cultura, Giorgia Mezzacqui Formazione politica, Leonardo Pastore Comunicazione e sport, Alessandro Poggi Economia e lavoro, Stefano Reggianini Enti locali e Francesca Silvestri a Innovazione pubblica amministrazione. A questi, nominati nella mattinata, si aggiungono i membri aventi diritto Susan Baraccani presidente Assemblea, Giorgio Bonini coordinatore zona Distretto ceramico, Linda Borsari portavoce Conferenza donne democratiche, Marcello Mandrioli coordinatore zona Sorbara, Matteo Manni segretario Gd provincia, Federico Poppi coordinatore zona Terre di Castelli, Simone Silvestri coordinatore zona Area Nord e la segretaria città di Modena Federica Venturelli. Gli ultimi ruoli mancanti verranno indicati nei prossimi giorni.

“Il Partito democratico che abbiamo in mente deve ritornare al centro del dibattito pubblico, politico, sociale ed economico – afferma il segretario provinciale Pd Roberto Solomita -. Per farlo, servono competenze e nuove energie, oltre ad esperienza politica. Sono queste le coordinate che mi hanno guidato nella formazione della Segreteria, che guarda all’equilibrio di genere, territori e culture politiche, insieme alla volontà di rinnovamento dei gruppi dirigenti. Mi riservo di integrare la compagine nei prossimi giorni con alcuni incarichi in aree tematiche, ma saremo da subito al lavoro per un partito che dialoghi con i gangli vitali della società e sappia rappresentarne le esigenze e le ambizioni”. Solomita ha poi espresso soddisfazione per le nomine di due modenesi nella Segreteria regionale Pd: Andrea Bortolamasi sarà responsabile Cultura e università e Stefania Gasparini coordinatrice della Segreteria. “Auguro buon lavoro a Bortolamasi, Gasparini e a tutti gli eletti modenesi in direzione Pd Emilia-Romagna: Simona Arletti, Susan Baraccani, Alberto Bellelli, Maria Costi, Emilia Muratori, Paolo Negro, Alessandro Salvioli, Stefano Vaccari e Federica Venturelli”, conclude Solomita.