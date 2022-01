Reati predatori, spaccio e normativa anti-Covid, 57 persone identificate e 18 veicoli controllati

SASSUOLO – Nella serata di mercoledì, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Sassuolo, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha svolto in città un servizio straordinario finalizzato al contrasto del crimine diffuso, con particolare riferimento ai reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti ed alle aggregazioni giovanili moleste.

Pattuglie della Polizia Locale hanno concorso soprattutto per i profili di degrado urbano. I servizi hanno interessato in particolare il quartiere Rometta e via Trieste, oggetto di recenti segnalazioni da parte dei residenti per azioni di disturbo. Gli agenti hanno effettuato verifiche presso due pubblici esercizi, estese agli avventori. I controlli amministrativi e quelli relativi al rispetto della normativa anti-Covid non hanno evidenziato criticità o violazioni.

L’attività di prevenzione è proseguita fino a tarda notte, anche con la predisposizione di posti di controllo lungo le principali arterie stradali in entrata ed uscita dal comune. Sono state identificate complessivamente 57 persone, 15 con precedenti di Polizia, per alcune delle quali la posizione è in corso di approfondimento, e controllati 18 veicoli.

