San Felice, lavori di messa in sicurezza: divieto di transito in via Scappina Esterna

SAN FELICE – Divieto di transito temporaneo iniziato nella giornata di ieri 21 gennaio, a San Felice, in via Scappina Esterna, in vigore fino a lunedì 24 gennaio, dalle 8 alle 19, per lavori di messa in sicurezza della strada. A renderlo noto è il Comune di San Felice, che informa, inoltre, che è previsto il divieto di transito e sosta in via Vallicella Bosco il 27 gennaio, dalle 7.30 alle 17.30, per potatura piante.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017