Auto esce di strada e si ribalta sulla Nuova Estense: morta una donna di 70 anni

MODENA – Incidente mortale questa mattina, a Modena, in via Nuova Estense, nel tratto tra Vaciglio e strada Vignolese. Un’auto è, infatti, uscita di strada e si è cappottata. Nonostante il pronto intervento di Vigili del Fuoco e sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare per la conducente, una donna di 70 anni dichiarata deceduta dai sanitari. Dalle prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente, pare che nessun altro mezzo fosse coinvolto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017