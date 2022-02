Bastiglia, interviene per fermare una lite, volontario della Protezione Civile ferito con un coltello

BASTIGLIA – Momenti di tensione si sono registrati domenica 30 gennaio a Bastiglia, nei pressi della locale polisportiva. Nel pomeriggio, infatti, riporta la “Gazzetta di Modena”, un volontario della Protezione Civile di Bastiglia è finito all’ospedale a seguito di una coltellata che lo ha colpito fra il collo e l’orecchio. Secondo la ricostruzione dei fatti dei Carabinieri, l’uomo sarebbe intervenuto per fermare una lite tra un 44enne e un 18enne: in particolare, il giovane avrebbe ripetutamente chiesto all’uomo più adulto, che, stando ai testimoni, sarebbe parso ubriaco, una sigaretta. Dopo aver opposto l’ennesimo rifiuto, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, il 44enne si sarebbe avventato sul18enne. E’ a questo punto che sarebbe intervenuto il volontario, che nella colluttazione avrebbe, appunto rimediato una coltellata, diretta dal 44enne al giovane rivale. Per il volontario, sono stati necessari otto punti di sutura per curare la ferita, mentre il 44enne, di nazionalità marocchina, è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. Per lui, disposto anche il divieto di avvicinamento al ragazzo che avrebbe aggredito.

