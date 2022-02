Bomporto, iniziata la manutenzione delle strade bianche

BOMPORTO – Prosegue la manutenzione stradale nel territorio di Bomporto. Lo scorso 31 gennaio, informa l’Amministrazione comunale, è iniziata la manutenzione delle cosiddette “strade bianche”, ovvero le strade sterrate e prive di pavimentazione, di competenza comunale. La motolivellatrice sarà in azione in via Nazionale, via Franchini, via Paltrinieri, via Accorciatoia San Pietro e via Argine Panaro. L’intervento non prevede modifiche alla viabilità ordinaria e, salvo imprevisti, sarà completato entro la fine di questa settimana.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017