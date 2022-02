Calcio a 5: Modena Cavezzo Futsal batte Città di Massa nello scontro diretto e sale al secondo posto

di Simone Guandalini

CAVEZZO – Importantissimo successo per Modena Cavezzo Futsal nella sedicesima giornata del Girone B di Serie A2 di calcio a 5. I gialloblù, infatti, davanti al proprio pubblico, si impongono per 6-5, al termine di una gara dalle tante emozioni, nello scontro diretto nelle zone alte della classifica contro Città di Massa. La vittoria vale il sorpasso in classifica, con gli uomini di mister Checa che salgono al secondo posto, a quota 29 punti, scavalcando proprio i rivali di giornata, fermi a 27. Modena Cavezzo Futsal si porta sul 2-0 grazie a due reti di Dudù Costa, ma gli ospiti annullano il vantaggio della formazione gialloblù riportando il punteggio in parità sul 2-2. Un rete di Liberti e una doppietta di Pires consentono a Modena Cavezzo Futsal di allungare nuovamente, portandosi a + 3 sugli avversari, ma non è finita. Città di Massa, infatti, tenta una nuova rimonta, arrivando fino al 5-4, ma ci pensa ancora Dudù Costa, autore di una tripletta, a rimettere le cose a posto sul 6-4. Città di Massa accorcia nuovamente sul 6-5, ma non basta per impedire a Modena Cavezzo di conquistare 3 punti importantissimi per il prosieguo della stagione.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 16:

Buldog Lucrezia – Futsal Villorba 3-3

C.U.S. Ancona – Sampdoria Futsal 2-9

Mestre – Fenice Venezia Mestre 4-5

Modena Cavezzo Futsal – Città di Massa 6-5

Sporting Altamarca Futsal – VIS Gubbio 0-3

Riposa: CS Gisinti Pistoia

Calcio a 5, Serie A2, girone B, classifica:

Mestre 31

Modena Cavezzo Futsal 29*

Città di Massa C5 27

Sampdoria Futsal 27*

CS Gisinti Pistoia 27**

Futsal Villorba 18

VIS Gubbio 16*

Lenzi Automobili Prato 14**

Fenice Venezia Mestre 14*

Buldog Lucrezia 12

Sporting Altamarca Futsal 8**

C.U.S. Ancona 3

*una partita in meno

**due partite in meno

