Calcio, Eccellenza: il San Felice ospita il Masi Torello Voghiera

di Simone Guandalini – Riparte domani, dopo i due ko consecutivi (entrambi per 1-0) arrivati contro Vadese Sole Luna e Medicina Fossatone, la rincorsa salvezza del San Felice, che domenica 27 febbraio ospiterà il Masi Torello Voghiera nella diciannovesima giornata del Girone B di Eccellenza. La sconfitta dell’andata (3-1) sarà un’ulteriore motivo di rivalsa per gli uomini di mister Rossi, che si trovano al momento in piena zona playout, a quota 18 punti. Solo due in meno del Castelvetro (20), ultima squadra in zona salvezza diretta, che ospiterà l’Anzolavino in un vero e proprio scontro diretto nelle zone calde della classifica. Tra le due formazioni modenesi in piena bagarre salvezza si trova, a quota 19 punti, la Vadese Sole Luna, impegnata domani sul difficile campo del Corticella secondo in classifica.

Eccellenza, Girone B, calendario giornata 19:

Sabato 26 febbraio, ore 14.30:

Granamica – Medicina Fossatone

Domenica 27 febbraio, ore 14.30:

Castelvetro – Anzolavino Calcio

Copparese – S. Agostino

Corticella – Vadese Sole Luna

San Felice – Masi Torello Voghiera

Vignolese 1907 – Argentana

Virtus Castelfranco – Castenaso Calcio

Eccellenza, Girone B, classifica:

Castenaso Calcio 39

Corticella 37

Virtus Castelfranco 35

Medicina Fossatone 35

S. Agostino 30

Granamica 30

Masi Torello Voghiera 29

Vignolese 1907 26

Castelvetro Calcio 20

Vadese Sole Luna 19

San Felice 18

Anzolavino Calcio 16

Copparese 11

Argentana 3

