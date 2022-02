Calcio, Eccellenza: per la Modenese, pari con la Fidentina. Capasso risponde a Bruschi

Termina in parità la sfida tra Modenese e Fidentina, disputatasi mercoledì 16 febbraio e valida per la diciassettesima giornata del Girone A di Eccellenza. Primo tempo molto equilibrato con i padroni di casa che creano subito, al 9’, l’occasione più importante con un cross dalla destra sul quale si avventa Pilia, che di testa gira verso la porta, ma Ghiretti in tuffo compie un ottimo intervento. Mister Fontana è sfortunato e costretto a tre sostituzioni in pochi minuti: al quarto d’ora Caracci abbandona il campo per un problema muscolare e poco dopo il tecnico gialloblù, a causa di un problema fisico per il portiere Aimi e alla conseguente regola sull’impiego dei giovani, oltre all’estremo difensore deve cambiare anche un giocatore di movimento (Notari). La ripresa si apre con una conclusione di Scappi che viene deviata in corner da Iattoni. Il match, sempre molto equilibrato e con poche occasioni, si accende nel finale quando gli ospiti passano in vantaggio con Bruschi che raccoglie un pallone in area di rigore e con il piattone lo infila alle spalle di Iattoni. Reazione della Modenese che proprio allo scadere trova il meritato pareggio: Ouattara recupera palla al limite dell’area e serve al centro Capasso che, a porta vuota, non può sbagliare e fa 1-1. In pieno recupero, il cross di Bove si trasforma in un tiro in porta che Iattoni devia con la punta delle dita sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner, nasce un parapiglia e a farne le spese sono Capasso e Rieti che vengono entrambi espulsi. Finisce 1-1.

Il tabellino:

MODENESE-FIDENTINA 1-1



Reti: 84’ Bruschi (F), 90’ Capasso (M).



Modenese: Aimi (21’ Iattoni), Lo Bello, Costa, Notari (21’ Malverti – 85’ Barani), Caracci (15’ Lusvarghi), Saetti Baraldi, Pilia, Tardini, Capasso, Falanelli, Serroukh (72’ Ouattara). A disposizione: Iattoni, Lusvarghi, Depietri, Alicchi, Malverti, Andolina, Riva, Barani, Ouattara. All. Fontana



Fidentina: Ghiretti, Castelluzzo, Visconti, Varani (56’ Leporati), Spagnoli, Rieti, Piscicelli (46’ Viani), Coscelli (46’ Bruschi), El Hani (76’ Giuffrida), Scappi, Manca (86’ Bove). A disposizione: D’Apolito, Bove, Leporati, Petrelli, Bottazzi, Giuffrida, Viani, Bruschi, Casola. All. Montanini



Ammoniti: Malverti, Castelluzzo, Visconti, Varani, Spagnoli, Scappi, Bruschi



Espulsi: Capasso, Rieti

