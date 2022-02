Camposanto, la velostazione comunale sarà affidata in concessione per cinque anni

CAMPOSANTO – Il Comune di Camposanto ha pubblicato un avviso per la concessione della gestione della Velostazione comunale sita in via Marconi, nei pressi del parcheggio di interscambio bus e treni sulla linea ferroviaria Bologna-Verona e della Ciclovia del Sole. La Velostazione comunale, dotata di 48 posti bici e di uno spazio attrezzato per attività di autoriparazione, sarà affidata in concessione per cinque anni a fronte di un canone annuo a base di gara fissato in € 1.454,40 oltre iva.

“La Velostazione comunale è un progetto di lungo respiro per uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale – spiega il vicesindaco di Campsoanto, Giacomo Vincenzi – poiché apre alle possibilità di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali legate al cicloturismo e al pendolarismo di tante cittadine e cittadini che usano quotidianamente la bicicletta.

La Velostazione risponde innanzitutto all’esigenza di fornire un deposito sicuro a chi usa il trasporto pubblico locale, e costituisce un elemento di innovazione nel panorama dei servizi a supporto della mobilità ciclabile di Camposanto e di tutta l’Area Nord modenese, che nei prossimi anni vedrà un grande sviluppo grazie all’apertura della Ciclovia del Sole

La Velostazione sarà gestita in modo automatizzato mediante un accesso elettronico attivabile via smartphone e ha al suo interno una stazione di autoriparazione delle biciclette. L’importanza di avere un soggetto gestore che abbia competenze specifiche in questo ambito sta nelle ricadute positive che un’attività imprenditoriale legata alla mobilità ciclabile può avere su tutta la cittadinanza e sul territorio, in termini di promozione turistica e attrattività economica indotta.

Con questo progetto – del costo di circa 160mila euro, cofinanziati al 50% da Comune e Regione Emilia-Romagna – è stato anche ampliato il parcheggio a servizio della fermata dei treni, incentivando ulteriormente in questo modo l’uso del mezzo di trasporto pubblico per le esigenze di studio o di lavoro.