Concordia e San Possidonio, multati i conducenti di 7 veicoli senza assicurazione

SAN POSSIDONIO, CONCORDIA – La scorsa settimana, la Polizia Locale Unione Comuni Modenesi Area Nord ha effettuato posti di controllo stradale con particolare attenzione alla verifica di copertura assicurativa e revisione dei veicoli in transito nei comuni di San Possidonio e Concordia, utilizzando lo strumento elettronico Targa System, che ha permesso di verificare la copertura assicurativa e revisione di 2.300 veicoli in transito nelle vie principali.

I controlli hanno permesso di individuare 7 veicoli privi di assicurazione. Per i sette conducenti è scattato il verbale con sanzione di 868 euro per mancata copertura assicurativa con decurtazione di cinque punti della patente per ogni conducente e sequestro del veicolo ai fini della confisca. In alcuni casi si è trattato di una dimenticanza o mancata comunicazione con la compagnia assicurativa mentre in altri casi i conducenti sanzionati era consapevoli di circolare senza assicurazione da diverso tempo: in un caso, addirittura, un veicolo era scoperto da più di un anno.

La Polizia Locale Ucman ricorda che la circolazione senza copertura assicurativa rappresenta un pericolo per la sicurezza di tutti i cittadini, infatti l’assicurazione sui veicoli non è pensata solo come garanzia a copertura del singolo ma, più in generale, come tutela della collettività. Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati individuati 33 veicoli privi di revisione e sospesi dalla circolazione in attesa di essere revisionati. Il Comando Polizia Locale Ucman informa che per combattere il fenomeno della circolazione dei veicoli senza copertura assicurativa saranno incrementati i controlli stradali con l’utilizzo del Targa System in tutti i comuni dell’Unione, con campagne mirate.

