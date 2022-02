Covid19, il 40% dei ricoverati non è vaccinato. Si sale all’82% in terapia intensiva

MODENA- Il consueto aggiornamento di Aou Modena, in riferimento alla gestione dell’emergenza Covid19, segnala127 pazienti in Azienda con riscontro di tampone positivo di cui: 116 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 80 sono al Policlinico, 36 a Baggiovara), 3 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 12 in terapia intensiva (7 al Policlinico, 1 a Baggiovara).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 11 febbraio, notiamo una riduzione dei ricoveri, in linea con quella dei contagi complessivi.

Un anno fa, 24 febbraio 2021, i ricoverati erano 202 totali: dei quali 151 in ordinaria e 51 tra intensiva e semi intensiva.

Ecco un raffronto tra i due periodi:

Il confronto mostra che i ricoveri complessivi sono oggi nettamente inferiori a quelli dello stesso periodo dello scorso anno.

Circa 61% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid19, mentre il restante 39% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. La percentuale è decisamente diversa in Terapia intensiva dove ad oggi l’81% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia Covid19.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid è 70 anni, che scende a 59 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 77 per i vaccinati.

Il 40% dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid non è vaccinato. In terapia intensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid19 – l’82% non è vaccinato.

