Dad solo per i non vaccinati e durata del Green Pass illimitata: le novità del nuovo decreto

Nuove regole per contrastare la pandemia da Covid-19 sono state varate dal Governo nel corso del Consiglio dei ministri che si è svolto nella giornata di ieri, 2 febbraio ed entreranno in vigore non appena il nuovo decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le novità più importanti riguardano la didattica a distanza (Dad), che, con l’esclusione di nidi e scuole dell’infanzia (fino a cinque anni non è possibile sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid), riguarderà d’ora in avanti solamente gli studenti non vaccinati (anche per loro è stata ridotta) e l’estensione della validità del Green Pass, ora illimitata se il certificato verde è stato ottenuto dopo la terza dose di vaccino anti-Covid o dopo essere guariti dal Covid se si aveva già ricevuto la seconda dose. Di seguito, nel dettaglio, le nuove regole:

Scuola e Dad

La durata della Dad passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia 0-6 anni, nella quale non è autorizzata la vaccinazione: nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, tutti i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività al Covid e non più alla presenza di un solo caso. Alle elementari, medie e superiori, invece, la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati: alle primarie dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo in poi. Nei casi in cui scatterà la Dad, gli studenti vaccinati, che, dunque, rimarranno in classe, dovranno, però, utilizzare le mascherine FFp2, mentre nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, dove per i bimbi non c’è l’obbligo di indossare la mascherina, ad usare le Ffp2 saranno solo gli insegnanti.

Durata illimitata del Green Pass

Il nuovo decreto prevede che, per chi ha completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della terza dose e anche per chi si è contagiato ed è guarito dopo essersi vaccinato per la seconda volta, il Green Pass ha validità illimitata e non più di sei mesi come accadeva finora. Per chi, invece, si è contagiato dopo aver ricevuto la somministrazione della sola prima dose di vaccino anti-Covid, il certificato verde varrà sei mesi.

Niente più divieti per i vaccinati

Il nuovo decreto, inoltre, modifica le restrizioni in zona rossa. Le fasce di colore rimarranno, ma anche in quelle Regioni che dovessero finire in rosso non ci saranno più divieti per chi ha completato il ciclo vaccinale. Le restrizioni rimarranno invece per chi non si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017