Drive Through di Mirandola, la situazione code e attesa di sabato 19 febbraio

Drive Through di Mirandola, la situazione code e attesa di sabato 19 febbraio.

Data la riduzione dei flussi di accesso al Drive Through, l’aggiornamento in tempo reale, realizzato in collaborazione con la polizia locale di Mirandola, terminerà nella giornata odierna.

Situazione alle ore 9

Al Drive non c’è fila, accesso libero.

Situazione alle ore 10

Al momento, Drive Through ancora libero da code.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017