Eccellenza, Modenese: poker al Bibbiano San Polo

E’ stata una partita a senso unico quella disputata domenica 27 febbraio tra Modenese e Bibbiano, valida per il Girone A di Eccellenza, con la squadra di casa che si è imposta con un sonoro e netto 4-0. Il match si mette subito in discesa per la squadra allenata da mister Fontana, quando già al terzo minuto Alicchi su angolo di Falanelli colpisce la palla di testa e insacca sul palo lontano. Cinque minuti dopo, la Modenese raddoppia: De Pietri, innescato da Ouattara, si presenta solo davanti al portiere che entra in contrasto e commette fallo da rigore. Sul dischetto va Falanelli, che con freddezza spiazza Rizzo e segna il 2-0. I gialloblù continuano a macinare gioco e successivamente sfiora il tris con l’azione orchestrata da Barani e non conclusa da Falanelli. Al 18’ si fa vedere il Bibbiano, ma è la traversa a dire no al tiro dalla distanza di Sekyere. La Modenese risponde con Falanelli, che in contropiede coglie il palo interno dopo una conclusione da lontano. Nella ripresa, i padroni di casa proseguono a collezionare occasioni da gol: Tardini riesce a recuperare palla, si presenta davanti al portiere ma non riesce a concretizzare. A dieci minuti dal termine, ecco il meritato terzo gol: Andolina, dopo aver resistito al pressing avversario, scarica per Ouattara che di sinistro a giro trafigge il portiere avversario per la terza volta. All’84’ è Serroukh a completare la partita perfetta della Modenese: il numero 20, servito da Pilia, si libera di due uomini e insacca di destro il 4-0 da posizione defilata.

Il tabellino:

MODENESE-BIBBIANO SAN POLO 4-0

Reti: 3’ Alicchi, 8’ rig. Falanelli, 78’ Outtara, 84’ Serroukh

Modenese: Iattoni, Lo Bello (86’ Costa), Posponi, Alicchi, Lusvarghi, Saetti Baraldi, Tardini (80’ Notari), Depietri (75’ Pilia), Ouattara, Falanelli (77’ Serroukh), Barani (65’ Andolina). A disposizione: Melli, Annovi, Riva, Malverti. All. Fontana

Bibbiano: Rizzo, Frontera (34’ Kulluri – 45’ Sechi), Mori (65’ Fiorentino), Borghi, Cazzato, Santurro (80’ Chierici), Sekyere, Benassi, Deleonardis, Ametta (65’ Appiah), Lorenzani. A disposizione: Neri, Faye, Panaro. All. Tedeschi

Ammoniti: Chierici, Rizzo

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017