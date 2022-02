Festa del gatto, ecco le ragioni per cui in Italia si celebra oggi, 17 febbraio

Oggi, 17 febbraio, in Italia si celebra la Festa del gatto. Ma perchè è stata scelta proprio questa data? Indagando sul web, si scopre che le motivazioni sono curiose e affondano le radici nell’antichità e in una serie di credenze che hanno sempre riguardato questi animali, nonostante la Festa del gatto sia nata in Italia solo nel 1990.

L’origine di questa ricorrenza risale ad un “referendum” tra i lettori della rivista “Tuttogatto”, diretta all’epoca dalla giornalista Claudia Angeletti. Il sondaggio tra i lettori della rivista aveva lo scopo di stabilire il giorno più adatto da dedicare a questi animali. La proposta vincente fu, appunto, quella del 17 febbraio, ma a destare curiosità sono soprattutto le motivazioni che portarono l’autrice della proposta a scegliere quella data.

Tra queste, il fatto che febbraio sia il mese del segno zodiacale dell’Acquario. I nati sotto il segno dell’Acquario, infatti, sono sempre stati identificati, nell’ambito dell’astrologia, come spiriti liberi ed anticonformisti. Come loro, anche i gatti non amano rispettare troppe regole e reclamano una forte autonomia. Inoltre, il mese di febbraio in alcuni detti popolari, viene definito come quello “dei gatti e delle streghe”.

Per quanto riguarda la scelta del giorno 17, invece, si sa che, nel nostro paese, questo numero è sempre stato ritenuto portatore di sfortuna. Credenza che, in tempi passati, ha visto protagonista anche il gatto. La fama del giorno 17 come portatore di sventura, inoltre, deriva anche dal fatto che anagrammando il numero nella versione romana (XVII), si può ottenere la parola VIXI, che in latino significa ho vissuto (sottintendendo, quindi, che ora sono morto). 7, poi, sono sono le vite tradizionalmente attribuite ai gatti. L’unione tra 1 e 7 (17), dunque, rappresenterebbe l’unica vita del gatto (1), che al proprio interno nel racchiude 7.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017