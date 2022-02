Finale Emilia, suona i campanelli in piena notte e chiede soldi

FINALE EMILIA- Iniziano a essere parecchie le segnalazioni a Finale Emilia di un uomo- un ragazzo giovane, a quanto pare- che, nel cuore della notte, suona i campanelli dei finalesi. A chi risponde, confuso e assonato considerata l’ora, racconta che la sua carta Bancoposta non funziona e ha urgente bisogno di soldi per comprare i medicinali per la figlia malata.

In realtà le scuse sono diverse e non si ha ancora la certezza che si tratti dello stesso uomo. Ma sono diversi i finalesi che hanno voluto dar fiducia a questo papà sconvolto, consegnandoli piccole somme di denaro. Altrettanti i cittadini che, invece, non si sono fidati e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Da quanto riferito sui social dalle stesse “vittime”, il primo episodio “tracciato” risalirebbe a 9 mesi fa. L’ultima segnalazione, invece, è di lunedì 7 febbraio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017