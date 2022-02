Green Pass rafforzato al lavoro, scatta l’obbligo per gli over 50: nel modenese 20mila non in regola

Entra in vigore oggi, come previsto dal decreto dello scorso 5 gennaio, per tutti i cittadini dai 50 anni in su, l’obbligo di presentare il Green Pass rafforzato (ottenibile solamente attraverso la vaccinazione anti-Covid oppure la guarigione dal Covid) per accedere ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato. Nel modenese, come riporta la “Gazzetta di Modena”, sarebbero circa 20mila i lavoratori over 50 al momento ancora non in possesso del Green Pass rafforzato: solo un quarto di questi, dunque circa 5 mila lavoratori, però, sarebbe impiegato nelle aziende, che, quindi, non dovrebbero registrare particolari criticità a causa dell’entrata in vigore della nuova norma.

Conseguenze per i lavoratori over 50 senza Green Pass rafforzato

In caso di mancata presentazione del Green Pass rafforzato, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato, senza retribuzione. Per i lavoratori non immunizzati o guariti dal Covid, comunque, non sono previsti licenziamento o conseguenze disciplinari. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata per tali ragioni, tuttavia, i datori di lavoro possono sospendere i lavoratori per la durata del contratto di lavoro stipulato per la loro sostituzione. La sospensione può riguardare un periodo di tempo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, però, fino al 15 giugno 2022, data in cui è prevista, al momento, la fine dell’obbligo di Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro.

Sanzioni

La violazione di queste norme, ovvero accedere al proprio luogo di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde rafforzata, è punita, in base al decreto emanato dal Governo, con una sanzione che può andare da 600 a 1.500 euro. In caso di violazione ripetuta, invece, la sanzione sarà raddoppiata. Multe e sanzioni sono previste anche per i datori di lavoro che non controllano il Green Pass dei propri dipendenti: le persone adibite alla verifica del Green Pass sul luogo di lavoro rischiano, infatti, una multa che va dai 400 ai 1.000 euro.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017