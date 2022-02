Hockey in line, Scomed Bomporto Under 16 in trasferta ad Empoli. Impegno casalingo per la Under 12

Il prossimo turno del campionato di hockey in line Under 16, si giocherà a Empoli domenica 6 febbraio e vedrà gli Scomed Bomporto incontrare la fortissima formazione locale. Se per la formazione Under 16 sarà come si dice “gara dura”, dal momento che i toscani ricoprono i vertici della classifica generale, grandi sono le aspettative per i più giovani Under 12 da cui, giocando in casa a Bomporto contro i Gufi Piacenza/Parma, ci si attendono buone prestazioni. Questo il programma della giornata :

Under 12 a Bomporto

ORE 10:00 Scomed Bomporto – Gufi Piacenza/Parma

ORE 12:00 Scomed Bomporto – Gufi Piacenza/Parma

Under 16 a Empoli

ORE 11:00 Flying Donkeys Empoli – Scomed Bomporto

ORE 13:30 Scomed Bomporto – Flying Donkeys Empoli

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : ALLEGRETTI-BELTRAMI-VERGARI G.-VECCHI-GAVIOLI-RAIMONDI FR.-LUMIA-STEFANI-ANDREOLI-BIGNAMI-BRONTESI- ALL,PRANDINI-DIRG.ALLEGRETTI

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : CORAZZARI E.-BERGAMINI A.-TOMASINI-CORAZZARI R.-REBECCHI-BERGAMINI F.-ORRU’-MUSSO-IDRIZOSKI- ALL.SALA -DIRIG.BERGAMINI M.

Nelle foto: Le formazioni scomed Bomporto Under 12 e Under 16

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017