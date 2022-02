Hockey in line, un successo e una sconfitta per gli Scomed Bomporto

Un successo e una sconfitta: questo il bilancio di domenica 30 gennaio per gli Scomed, che, a Bomporto, hanno disputato le partite delle categorie Under 16 e Serie C, rispettivamente in campionato regionale e nazionale.

Se nella categoria Under 16 non c’è stata storia per gli avversari, dal momento che i bomportesi hanno dominato per l‘intero incontro, qualche prevedibile difficoltà è invece apparsa in Serie C, pur tenendo il risultato in sospeso fino al termine della partita, finita poi a favore degli imolesi.

Ottime prestazioni comunque per entrambe le squadre, che vedono per l’Under 16 la conferma della posizione di metà classifica, traguardo prefissato per questa stagione, e una buona crescita per la giovane squadra della Serie C.

Questi i risultati della giornata:

SCOMED BOMPORTO Under 16

SCOMED-IMOLA 10-0 Per i Scomed goal di : 6 BERGAMINI FEDERICO-1 CORAZZARI R.-BERGAMINI ALESSIA-ORRU’-IDRIZOSKI.

SCOMED BOMPORTO Serie C

SCOMED-IMOLA 4-5 Per i Scomed goal di : 2 BERGAMINI ANDREA.1 BERGAMINI FEDERICO-BISI.

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto Under 16 e Serie C

