Lutto a Finale Emilia per la morte di Giuliano Goldoni

FINALE EMILIA – Lutto, a Finale Emilia, per la scomparsa improvvisa di Giuliano Goldoni, molto conosciuto in paese per il suo impegno nel volontariato e per il ruolo, ricoperto negli ultimi 25 anni, di presidente della podistica finalese. Goldoni, che aveva 73 anni, è stato ritrovato privo di vita nella mattinata di ieri, 2 febbraio, in via Fratelli Bonacatti, nei pressi dell’imbocco della ciclabile. La causa del decesso non è ancora chiara: si ipotizza un malore. Anche l’Amministrazione comunale di Finale Emilia esprime il proprio cordoglio ai familiari di Giuliano Goldoni e si stringe agli amici della Podistica Finale Emilia per la scomparsa del proprio presidente. Il funerale avrà luogo domani, venerdì 4 febbraio, alle ore 15.30, presso la Chiesa del Seminario di Finale Emilia.

