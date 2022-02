Mirandola, controlli normativa anti-Covid: multati avventore e dipendente di una sala giochi

MIRANDOLA – La Polizia Locale di Mirandola ha effettuato, nel pomeriggio di ieri, 31 gennaio, controlli sul rispetto della normativa anti-Covid-19. In una sala giochi/sala biliardi, dove già in passato erano state accertate delle violazioni, sono stati sanzionati un avventore, in possesso di un Green Pass scaduto, e il dipendente deputato alle verifiche, per il mancato controllo della certificazione verde.

