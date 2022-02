Mirandola, il punto vaccinale rimarrà aperto fino a fine febbraio

MIRANDOLA – Il punto vaccinale di Mirandola rimarrà aperto fino a fine febbraio e non chiuderà, dunque, a metà mese come era stato inizialmente previsto, con lo spostamento delle vaccinazioni anti-Covid del Distretto di Mirandola all’hub di San Felice. Ad annunciarlo è il presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Medolla, Alberto Calciolari, che, unitamente agli altri sindaci dell’Unione, esprime soddisfazione in merito alla decisione della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Modena di aprire il punto vaccinale di Mirandola anche nella seconda metà di febbraio con valutazioni organizzative in atto anche per i prossimi mesi:

“Che il punto vaccinale di Mirandola resti aperto, soluzione frutto anche del dialogo di questi giorni tra Ucman e Ausl, è una buona notizia per tutti i cittadini della Bassa modenese. Quando due istituzioni che si occupano, in ambiti diversi, del bene comune, dialogano e collaborano, le soluzioni si trovano. Così è stato dall’inizio della pandemia, così deve continuare a essere. Ringrazio i nostri referenti in Ausl, che in tutti questi mesi non hanno mai fatto mancare a noi amministratori ascolto e supporto, anche nelle situazioni più complesse. Il Comitato di Distretto, nell’ambito delle sue competenze, continuerà a vigilare e a presidiare l’organizzazione dei servizi sanitari per dare continuità ad una ottimale risposta alla cittadinanza”.

