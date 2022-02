Mirandola, incendio in un’abitazione a Mortizzuolo

MIRANDOLA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle 7 di questa mattina a Mortizzuolo, frazione di Mirandola, in via Viazzola, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione. Le fiamme hanno danneggiato anche parte della copertura. I residenti, accortisi del rogo, si sono portati all’esterno in salvo autonomamente. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco con 12 uomini e 5 mezzi, oltre ai Carabinieri: non si registrano feriti. L’intervento è al momento ancora in corso.

