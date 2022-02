Mirandola, nuove aree pedonali in centro storico

MIRANDOLA – Si ampliano a Mirandola, le aree pedonali in centro storico. Anche via Cesare Battisti, nel tratto tra via Pico e Piazza Matteotti, e via Umbertina Smerieri, nel tratto tra piazza Costituente e piazza Matteotti, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, diventeranno, infatti, aree pedonali. Gli obiettivi di questa scelta, approvata dalla Giunta mirandolese, sono molteplici. Decisivo il fattore ambientale: si ridurranno in questo modo, sia l’inquinamento atmosferico che quello acustico nel centro storico. Fondamentale, poi, anche la questione della saturazione dei parcheggi: si punta, infatti, a contrastare la sosta selvaggia a ridosso dei negozi e delle attività commerciali del centro.

“Sinistra Civica per Mirandola” commenta attraverso una nota stampa l’istituzione delle nuove aree pedonali:

“Come Sinistra Civica per Mirandola non possiamo che accogliere positivamente la notizia dell’ampliamento delle zone pedonali in centro storico. Auspichiamo davvero che non si tratti di un intervento “spot”, ma che faccia parte di una visione globale “efficace e lungimirante” che interessi il centro storico, la città tutta con le periferie e i centri residenziali e le frazioni. Noi sosteniamo convintamente che tutte queste azioni debbano essere gestite in una regia globale su tutti questi temi: partecipata dalla cittadinanza e da tutti gli attori sociali di Mirandola.

Bisogna programmare e investire sul trasporto urbano (di cui abbiamo recentemente parlato) ma anche su servizi, agevolazioni e convenzioni per incentivare il trasporto pedonale o ciclabile, sull’adeguamento delle ciclabili, sull’istituzione di più zone 30km/h, sulle manutenzioni puntuali, e su una dotazione maggiore di stalli bici anche protetti…

Esistono strumenti che anche se non obbligatori per comuni sotto una certa popolazione, possono davvero fare la differenza in un percorso necessario come quello del miglioramento della qualità ambientale che vede, appunto, la mobilita sostenibile come uno degli attori imprescindibili. Secondo Sinistra Civica deve essere adottato il PUMS – Piano urbano Mobilità Sostenibile della città, uno strumento di alta qualificazione urbana che definisce le azioni necessarie a governare la mobilità in senso sostenibile rispetto ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine (e si, lungimirante oltre i 5, o meno, anni di mandato elettorale)”.