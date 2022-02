Mirandola, sassi lanciati contro le auto in via Toti

MIRANDOLA – Arriva attraverso i social network, da parte di cittadini mirandolesi, la segnalazione riguardante una nuova tipologia di atti vandalici, che sta diventando più frequente nell’ultimo periodo a Mirandola e consiste nel lanciare sassi contro le auto. In questo caso, la segnalazione riguarda via Toti, ma qualche settimana fa un’episodio molto simile, riporta la stampa locale, era avvenuto anche sui viali della Circonvallazione. Nel caso di via Toti, testimoni affermano di aver visto un gruppo di giovani, nascosti probabilmente in un parco nelle vicinanze, nell’atto di compiere il lancio di sassi e pietre. Non è escluso, riporta “Il Resto del Carlino”, che si tratti dei responsabili sia degli altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane, sia di un’altra serie di atti vandalici, tra cui il taglio delle gomme di alcune auto alla stazione e il furto e danneggiamento alla Baracchina.

