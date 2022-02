Novi, in ampliamento del centro sportivo nascerà la “Città del tempo libero”

NOVI DI MODENA – Attraverso un articolo pubblicato su “Novinforma”, l’assessore allo sport del Comune di Novi di Modena, Alessandro Fracavallo, ha parlato del progetto riguardante la futura nascita della “Città del tempo libero”, centro per il benessere fisico e culturale:

“L’obiettivo di tale impianto è di proporsi come un vero e proprio centro di promozione del benessere, non solo dal punto di vista fisico, ma anche di quello culturale e aggregativo, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani di tutto il territorio e dei Comuni limitrofi. Un cuore pulsante del paese, dotato di tutti gli elementi che portino la comunità a vivere il centro sportivo in ogni momento della giornata. Il progetto “Città del tempo libero” sorgerà a sud in ampliamento dell’attuale centro pportivo di Novi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha già affidato la progettazione preliminare ad un gruppo di progettisti attivi nel territorio per realizzare un campo da gioco con annessi spogliatoi e tribune per 250 spettatori, nuovi spazi aggregativi per i giovani e una zona di accoglienza con bar e reception. L’impegno della Giunta sarà finalizzato ad attivare tutte le risorse umane e finanziarie per la riqualificazione dell’intera area e di un centro fondamentale per il futuro del nostro Comune”,