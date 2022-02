Scoppia la lite dopo furto di cioccolatini, ferito il titolare di un bar a Concordia

CONCORDIA – Un lite nata per futili motivi si è poi trasformata in una colluttazione che ha portato al ferimento del titolare del bar/gelateria 2000, a Concordia. E’ accaduto nella serata di ieri, mercoledì 9 febbraio, poco dopo le 22, quando un cittadino di origini marocchine, probabilmente ubriaco, ha rubato alcuni cioccolatini all’interno del bar. Accortisi della sottrazione dei cioccolatini, il titolare del bar/gelateria e la moglie sono intervenuti per chiedere all’uomo di pagare i prodotti di cui si era impossessato. Al rifiuto dell’uomo è nata la prima colluttazione, che ha visto l’uomo spingere la moglie del titolare e colpirla con un calcio ad una gamba, per poi provare a rientrare nel bar. Quando il proprietario dell’attività è intervenuto in difesa della moglie e lo ha fatto uscire, l’uomo se l’è presa anche con lui, colpendolo con un pugno in faccia, che ha causato al titolare una perdita di sangue e un occhio nero. L’uomo è poi riuscito a fuggire prima dell’intervento dei Carabinieri.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017