Seconda Categoria: Rivara-Villa d’Oro 3-1, Solarese in vetta nel Girone E. Bene la Pol. Nonantola

di Simone Guandalini – Grazie al successo esterno sul campo del Campogalliano e al contemporaneo ko della Vis San Prospero nel derby contro la Folgore Mirandola, la Solarese torna in vetta al Girone E di Seconda Categoria: importante successo anche per il Rivara, che, in casa, supera per 3-1 la Villa d’Oro, ora quarta in classifica, e si avvicina alle prime posizioni. In trasferta a Campogalliano, la Solarese sblocca il risultato già al 9′, quando Russo ruba palla al portiere di casa e firma la rete dell’1-0. La reazione del Campogalliano arriva sul finire della prima frazione di gioco: i padroni di casa raggiungono la Solarese al 38′, con Iacchetta che stoppa in area e conclude nell’angolino. Nella ripresa, dopo alcuni ottimi interventi del portiere ospite Accarino, la Solarese trova la rete che vale i tre punti e la vetta della classifica al 78′, quando Roversi lancia Donato, che si invola verso la porta e fredda Gualdi con un tiro al volo. Il Rivara, invece, trova un importantissimo successo casalingo (3-1) nello scontro diretto contro una buona Villa d’Oro, spesso pericolosa e che mette in difficoltà in diverse occasioni gli uomini di mister Pignatti. Dopo una partenza migliore da parte degli ospiti, il Rivara passa in vantaggio al 16′, quando Malagoli M, con un gran passaggio, smarca Luppi R., che si infila in area e di sinistro lascia partire un gran tiro che supera il portiere ospite Giuntoli. Il raddoppio del Rivara arriva nella ripresa: al 59′, su punizione per la Villa d’Oro nella propria trequarti difensiva, Konate colpisce Paganelli. La palla diventa buona per Malagoli M, che, vedendo l’estremo difensore avversario fuori dai pali, non ci pensa due volte e calcia in porta, trovando la rete dalla distanza. Nonostante diverse occasioni nella ripresa, la Villa d’Oro accorcia le distanze solo all’89’, quando Efe recupera palla al limite dell’area e lascia partire un gran tiro, che supera Pivanti. Nel recupero, però, il Rivara chiude il match: Luppi R. si invola in contropiede e conquista un calcio di rigore. Dal dischetto, Tassinari è freddo e firma il definitivo 3-1. A decidere il risultato nel derby della bassa tra Folgore Mirandola e Vis San Prospero, terminato 1-0 per la formazione mirandolese, in ripresa dopo la sospensione del campionato con 4 punti nelle due difficili gare disputate contro Rivara e Vis San Prospero, è una rete di Grosselle, che condanna la Vis San Prospero alla perdita del primato in classifica, a favore della Solarese. Importante vittoria esterna, sul campo del Novellara terzo in classifica, infine, per la Sanmartinese (1-2): a segno per gli ospiti, sempre più proiettati verso la prima metà della classifica, dopo le difficoltà di inizio stagione, Negrelli e Bicaku.

Nel Girone G, invece, la Pol. Nonantola capolista riprende il proprio cammino, dopo la sconfitta nell’ultima gara del 2021 contro il Sant’Anna, vincendo con un largo 6-1 contro il Calcara Samoggia: padroni di casa già avanti al 2′, con Fowe che, di testa su corner, firma il vantaggio. Al 20′, arriva il raddoppio di Momodu, poi alla mezz’ora Sela chiude il match. Sul finire del primo tempo, Momodu cala il poker, firmando la doppietta personale, poi, dopo il gol della bandiera, su rigore, da parte del Calcara Samoggia, nella ripresa la Pol. Nonantola dilaga con la tripletta di Momodu e la rete di Sirotti.

Nel Girone L, infine, reti inviolate nello scontro diretto nelle prime posizioni della classifica tra Junior Finale e Amici di Stefano in una gara dalle poche occasioni, caratterizzata da difese attente e sempre puntuali nello sventare le poche minacce.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 16:

4 Ville APS – Baracca Beach 1-1

Cabassi Union Carpi – San Paolo 1-2

Campogalliano – Polisportiva Solarese 1-2

Daino Santa Croce – Carpine 1954 2-1

Folgore Mirandola – Vis San Prospero 1-0

Novellara Sportiva – Sanmartinese 1-2

Rivara – Villa d’Oro 3-1 (16’ Luppi R. (R), 59’ Malagoli M. (R), 87’ Efe (V), 93’ rig. Tassinari (R))

Rivara: Pivanti, Quarta R., Goldoni, Luppi M., Braghiroli, Vacchi S., Paganelli (73’ Sala), Tassinari, Golinelli (cap) (10’ Vuksani) (73’ Vacchi S), Malagoli M. (86’ El Marjani), Luppi R. (93’ Pignatti). A disp: Bergonzoni, Grossi, Pieracci, Pignatti F., El Marjani, Sala, Vacchi M., Fregni, Vuksani. All: Pignatti.

Villa d’Oro: Giuntoli (cap)., Bamouni, Di Sarno, La Morgia, Serafini, Zerlenga, Calaio, Ed Darraj, Konate, Cisse, Saidy. A disp: Haddaij, Mamouni, Udoji, Mohamed, Ntim, Fontana, degli Esposti, Efe, Gasparini. All: Barozzi.

Ammoniti: 51’ Vacchi S., 64’ Paganelli, 93’ Tassinari, 93’ Mohamed

Alcune immagini dell’incontro tra Rivara e Villa d’Oro:

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 31

Vis San Prospero 29

Novellara Sportiva 27

Villa d’Oro Calcio 26

Campogalliano 26

Rivara 25

Daino Santa Croce 25

Sanmartinese 23

Folgore Mirandola 21

San Paolo 20

Baracca Beach 17

Carpine 1954 15

Cabassi Union Carpi 13

4 Ville APS 10

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 15:

Appennino 2000 – Ponte Ronca 1-2

Bazzanese Calcio 1923 – Gaggio 0-1

Maranese – Crespo Calcio 1-2

Monte San Pietro – Pioppe Calcio 2-1

Pol. Nonantola – Calcara Samoggia 6-1 (2′ Fowe (N), 20′ 35′ e 56′ Momodou (N), 30′ Sela (N), 37′ rig Covili (C), 91′ Sirotti (N))

Pol. Nonantola: Pasini, Cavicchioli, Zampirollo, Guastalli, Gentile, Sela, SIghinolfi, Dalledonne, Momodu, Richeldi, Fowe. A disp: Morisi, D’Ambrosio, Erihoui, Setti, Conte, Moccia, Montanari, Sirotti, Bulgarelli. All Mayer

Calcara Samoggia: Resca, Baffour, Covili, Chiacchiera, Gabaldo, Veroli, Buzzi, Ardanese, Aiello, Bartolini, Salatino. A disp: Siechin, Moussis, Morini, Farina, Cavedoni. All Belletti

Piumazzo 1970 – United Montefredente 1-1

Zocca – S. Anna (rinviata)

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 37

S. Anna 26*

United Montefredente 25

Pioppe Calcio 25

Gaggio 25

Crespo Calcio 21

Appennino 2000 20

Piumazzo 1970 20

Maranese 19

Monte San Pietro 17

Ponte Ronca 16

Zocca 7*

Calcara Samoggia 7

Bazzanese Calcio 1923 4

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 14:

Amici di Stefano 2017 – Junior Finale 0-0

Bondeno Calcio – Sorgente 2-1

Filo – Dogatese 0-1

Laghese – Ricci Francesco 1-1

Nuova Codigorese – Traghetto Molinella 3-0

Santa Maria Codifiume – Barco 2-0

Riposa: Ostellatese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Ostellatese 26*

Amici di Stefano 2017 26

Nuova Codigorese 26

Bondeno Calcio 25

Junior Finale 23

Santa Maria Codifiume 21

Ricci Francesco 18

Dogatese 17

Sorgente 16

Filo 14

Laghese 10

Traghetto Molinella 10

Barco 1

*una partita in meno

