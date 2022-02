Un albero per ogni nuovo nato: a Soliera messe a dimora 80 piantine

SOLIERA- Complice la giornata di sole giovedì 10 febbraio i tecnici comunali di Soliera- nell’ambito del progetto “Mettiamo radici per il futuro”- hanno messo a dimora 80 piantine nel bosco urbano di via Stradello Arginetto: come segno di benvenuto alle bambine e ai bambini nati nel 2021.

In poco più di un anno la regione Emilia-Romagna ha già distribuito gratuitamente un milione di piante. Il progetto “Mettiamo radici per il futuro” ha l’obiettivo di di piantare in Emilia-Romagna 4,5 milioni di nuovi alberi nei prossimi anni, uno per ciascun abitante della regione.

