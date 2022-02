Lutto a Finale Emilia per la scomparsa di William Bergamini

FINALE EMILIA – Lutto, a Finale Emilia, per la scomparsa, nei giorni scorsi, di William Bergamini, molto conosciuto in paese soprattutto per il suo impegno nel mondo della pallavolo, in particolare nella Castelfranchi. Passione, quella per la pallavolo, condivisa con l’ex sindaco Sandro Palazzi, che, con un lungo post pubblicato su Facebook, ha voluto ricordare William Bergamini. Nella giornata odierna, presso la parrocchia di Finale Emilia, verrà recitato il rosario in sua memoria. Questo il ricordo dell’ex sindaco Palazzi:

“William Bergamini, che come tutti affettuosamente abbiamo sempre chiamato Willy, ieri ha lasciato la vita terrena per quella eterna. Siamo tutti profondamente addolorati ed increduli nel constatare che William non sia più con noi. William era un uomo sincero, coerente, generoso e determinato. Qualità che ho conosciute personalmente nell’ambiente sportivo sul rettangolo di gioco di pallavolo che abbiamo condiviso per decenni a difendere i colori della “Castelfranchi”, uno sport ed una società, di cui eravamo profondamente innamorati e che abbiamo praticato, con intensità, fino a tarda età. Solo un terremoto, quello del 2012, avrebbe potuto interrompere la nostra passione, che ha dovuto fermarsi a causa della inagibilità di tutte le palestre del paese: non ricordo di averlo mai sentito gridare e/o sgridare, neanche a seguito di gravi sconfitte nei vari campionati FIPAV; lo avrebbe potuto fare dall’alto della sua esperienza e per la passione e la determinazione che metteva in questo sport, ma quando era contrariato o deluso esprimeva questi sentimenti sempre con stile, con pacatezza, in modo propositivo e con un occhio diretto al dopo, al prossimo incontro, agli errori che si potevano correggere, migliorare. Willy, una persona meravigliosa, un padre di famiglia esemplare, che ha basato e costruito la sua esistenza con Elena, formando una numerosa e bellissima famiglia, che si può constatare in ogni sua componente, frutto dell’”imprinting” derivante dagli insegnamenti e dai sani principi che i due genitori esemplari hanno saputo trasmettere a figli e nipoti. È stato un prezioso, fedele, e valido sostenitore della mia attività politica, specialmente nel periodo che ho trascorso come sindaco della città, sostenendomi con generosità, sempre pronto a suggerimenti utili e consigli preziosi per la mia importante attività. Tantissimi sono i momenti condivisi con Willy e potrei continuare a lungo nel ricordare la mia esperienza personale prevalentemente in ambito sportivo. Aggiungo anche l’attività di corista come tenore nella corale Ergaomnes, di cui lui, insieme ad Elena è stato pietra angolare. Ma questo è il momento del dolore, della tristezza, dell’incredulità, che ci avvolge tutti quanti, specialmente chi lo ha conosciuto e potuto apprezzare tutti gli aspetti unici della sua personalità e della sua grande bontà e che li porterò sempre con me. Per tutto questo la mia famiglia si stringe con affetto alla famiglia Bergamini e Bianchini nella consapevolezza che William si è temporaneamente allontanato dagli affetti più cari nell’attesa di ritrovarli nella pienezza della vita eterna”.