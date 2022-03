8 marzo, ginnastica e yoga: a Camposanto in programma “Donne in movimento”

CAMPOSANTO – In occasione della Festa della Donna, l’Amministrazione comunale di Camposanto, in collaborazione con Caritas, ha organizzato per martedì 8 marzo l’evento “Donne in movimento”, aperto a tutte le donne, con ingresso gratuito. Dalle 17:30 alle 18:15 si potrà svolgere ginnastica di mantenimento, mentre dalle 18.15 alle 18.45 sarà possibile partecipare ad un’attività di yoga. Le attività avranno luogo l’8 marzo, a Camposanto, presso la Sala Polivalente “Nino Manfredini”, situata presso la scuola primaria di Via Garibaldi. È richiesta l’iscrizione presso la biblioteca di Camposanto o chiamando il numero 053580936. Per poter partecipare all’iniziativa – ricorda l’Amministrazione comunale di Camposanto, è necessario essere in possesso del super Green Pass.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017