Giornata internazionale della Donna, le iniziative di Unimore nel mese di marzo

Unimore, in occasione della Giornata internazionale della Donna 2022, promuove una serie di appuntamenti che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso gli studi, le ricerche e le azioni che compie l’Ateneo modenese-reggiano.

Il primo seminario “Gender Equality & Public Administration”, che si è tenuto il 2 marzo, si è proposto di diffondere competenze volte a rendere più efficaci le politiche pubbliche rispetto all’obiettivo di inclusione sociale con particolare riferimento a quello della parità di genere all’interno delle Istituzioni pubbliche e private.

L’incontro ha visto gli interventi dei docenti di Unimore, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e l’assessorato alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità Regione Emilia-Romagna.

Nella giornata di martedì 8 marzo 2022 alle ore 15.45 si terrà presso l’Aula O del Dipartimento di Giurisprudenza un dialogo dal titolo “Olympe de Gouges (1748-1793): un classico da riscoprire”.

L’incontro, organizzato dal CRID in collaborazione con il Cdd – Centro documentazione donna di Modena, rientra nell’ambito del corso di Filosofia del Diritto (M-Z) tenuto dal Prof. Thomas Casadei e analizzerà la figura di Olympe de Gouges a partire da una recente pubblicazione, curata dallo stesso docente e dal Prof. Lorenzo Milazzo che raccoglie diversi contributi di studiose e studiosi sulla scrittrice e drammaturga francese. Parteciperà all’incontro, insieme ai curatori del volume, la Presidente del Cdd di Modena Dott.ssa Vittorina Maestroni. Per eventuali richieste di informazione: segreteria.crid@unimore.it

L’appuntamento successivo si terrà giovedì 10 marzo 2022 alle ore15:00-16:45 presso l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi, 10) a Modena e sarà dedicato a “Il Piano di Eguaglianza di Genere di Unimore”.

Attesi gli interventi della prof.ssa Rita Bertozzi, Presidente CUG Unimore; prof.ssa Tindara Addabbo, Delegata del Rettore Pari opportunità; prof.ssa Claudia Canali, Referente Pari Opportunità Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”; dr. Giacomo Guaraldi, Presidente Consulta Personale Tecnico e Amministrativo; Francesca Garitta, Dipartimento di Giurisprudenza, referente dipartimento componente studentesca Pari Opportunità; Federico Zaupa, dottorando Dottorato in Scienze Umanistiche, Equality Week; prof.ssa Ilenia Picardi, Università Napoli Federico II. Per partecipare si richiede la compilazione del modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/i3LnhZ4fo1oUbbFU8

Sempre giovedì 10 marzo 2022, ore 16:45-17:30 presso l’Auditorium Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi 10) il prof. Stefano Ossicini del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria presenterà la figura di Marie Curie, Herta Ayrton, imparare da una donna.

Venerdì 18 marzo 2022, ore 15:30-17:00 online tramite Microsoft Teams si terrà un seminario dedicato a “Il Bilancio di genere e le azioni per le pari opportunità” organizzato nell’ambito del progetto GE&PA, sarà occasione per illustrare il bilancio di genere della Regione Emilia Romagna a cura dell’Assessora, Barbara Lori, e di quello nazionale a cura della dott.ssa Eleonora Romano, funzionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La prof.ssa Tindara Addabbo, delegata del Rettore per le Pari opportunità, presenterà infine il bilancio di genere dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I promotori di questo appuntamento sono il Dipartimento di Economia Marco Biagi, CRID, CAPP, GLIC_D di Unimore, la Fondazione Marco Biagi e l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. Per eventuali richieste di informazioni: progetto.gepa@unimore.it

Domenica 20 marzo 2022, alle ore 18:00 presso il Teatro del Collegio San Carlo si terrà una “Lezione Spettacolo: Diseguaglianze di genere nel lavoro” nella quale si alterneranno interventi attoriali a interventi di lezione, si propone di diffondere il risultato dell’attività di ricerca sulle diseguaglianze di genere nel lavoro retribuito, in diversi settori e professioni, e nel lavoro non pagato domestico e di cura. I promotori di questo incontro sono Unimore, Emilia-Romagna Teatro Fondazione – ERT. Il link per l’eventuale collegamento nella modalità online: https://www.unimore.it/ https://emiliaromagnateatro.com/

Le numerose iniziative confermano ancora una volta la centralità delle tematiche di genere per l’Ateneo che di recente ha approvato un importante atto di indirizzo strategico come il Gender Equality Plan (https://www.unimore.it/editoria/sfoglia/gep/index.html) che ha come obiettivo il raggiungimento dell’equità di genere.

