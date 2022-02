Caccia in maschera in piazza, così Camposanto festeggia il Carnevale

CAMPOSANTO- Festa grande a Camposanto con l’arrivo della Caccia in maschera per festeggiare in grande stile il Carnevale. L’appuntamento è per sabato 26 febbraio, in piazza Gramsci.

Un pomeriggio di allegria per bambini e adulti con una divertente caccia al tesoro per le vie del centro, rigorosamente in maschera.

Si comincia alle ore 15 in piazza Gramsci con la suddivisione in squadre, e dalle 15 in poi merenda per tutti: con pane e nutella.

Per partecipare all’evento, organizzato dal Comitato Genitori scuole di Camposanto e dalla Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Camposanto, sarà necessario prenotarsi inviando un messaggio Whatsapp al numero 334-7807411.

