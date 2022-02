Quattrozampe, accogline uno. E il Comune di Camposanto ti aiuta

CAMPOSANTO- Accogli un quattrozampe ricoverato nelle strutture adibite all’accoglienza di animali randagi e abbandonati, e il Comune di Camposanto contribuirà alle spese sostenute dalle famiglie per l’accoglienza al proprio domicilio.

E’ stato rinnovato, anche per il 2022 e in osservanza del Regolamento per la tutela degli animali, il fondo dedicato alle famiglie che scelgono di “adottare” un cane o un gatto.

Una misura di prevenzione, quella istituita dal Comune, che mira a diminuire sia il randagismo che il sovraffollamento delle strutture di accoglienza per gli animali con lo stanziamento di 2mila euro complessivi.

La famiglia assegnataria avrà diritto al rimborso di massimo di 180 euro annuali per ciascun animale: al fine di contribuire alle spese sostenute per l’acquisto di alimenti, corredi e spese veterinarie per il mantenimento dell’animale.

Gli animali dovranno provenire da una struttura di accoglienza per esemplari in stato di abbandono o randagismo e sono escluse le attività di allevamento, svolte in modo professionale ai sensi delle normative vigenti.

Per candidarsi al bando e ricevere un “bonus” per l’adozione del quattrozampe sarà possibile presentare domanda entro il 16 dicembre 2022: inviando tutta la documentazione alla mail comunecamposanto@cert.comune.camposanto.mo.it oppure presentandosi, previo appuntamento, all’Ufficio protocollo del Comune di Camposanto.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Camposanto.

