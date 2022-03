Incidente sulla Provinciale tra Camposanto e Cavezzo, due feriti

CAVEZZO, CAMPOSANTO – Un incidente tra due auto si è verificato, nella giornata odierna, sulla Provinciale tra Camposanto e Cavezzo, chiusa al traffico dopo l’incidente. Non è ancora stata chiarita l’esatta dinamica dello scontro, avvenuto poco dopo le ore 12, ma una delle vetture coinvolte è finita nel canale che costeggia la strada e l’altra ha colpito un muretto. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Area Nord e l’elisoccorso, in arrivo da Bologna. A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, sarebbero rimasti feriti nell’incidente una donna e un uomo, trasportati all’Ospedale di Baggiovara con lesioni di media gravità: non sarebbero, però, in pericolo di vita.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017