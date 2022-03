Ucraina, a Nonantola una mimosa gialloblù in occasione della Festa della Donna

NONANTOLA – Per l’8 marzo, giornata internazionale della donna, le pensionate dello Spi Cgil di Nonantola abbracciano le donne ucraine che lavorano a Nonantola in segno di solidarietà e amicizia. L’incontro è previsto l’8 marzo, dalle ore 14 e sino alle 16, presso l’ex asilo “Mago Merlino” (via Volta, 5), locale dato in uso gratuito dal Comune di Nonantola divenuto ritrovo domenicale delle assistenti domiciliari ucraine nel giorno di riposo.

L’incontro sarà anche l’occasione per distribuire alle donne ucraine mazzetti di mimosa con il nastrino giallo blu in segno di vicinanza a chi sta soffrendo per la drammatica situazione dei famigliari rimasti in Ucraina sotto l’assedio delle truppe russe. Le donne dello Spi Cgil ribadiscono il NO alla guerra e il SI alla pace e al disarmo.

