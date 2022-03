Soliera, le iniziative in programma per la Festa della Donna

SOLIERA – Com’è tradizione, Soliera e le sue realtà associative offrono un significativo contributo per celebrare l’8 Marzo, Festa della Donna. Sono sette le iniziative in programma sul territorio comunale, all’interno del calendario predisposto dall’Unione Terre d’Argine.

Festa della Donna a Soliera: gli appuntamenti

Si comincia oggi, venerdì 4 marzo, dalle 18.30 alle 20.30, presso Habitat, in via Berlinguer 201, con “Illumina le tue parole”, un laboratorio di scrittura secondo il metodo Caviardage ideato da Tina Festa. Sarà l’arteterapeuta e formatrice Chiara Beschin a condurre l’atelier di scrittura poetica, un metodo che aiuta a tirar fuori la poesia nascosta dentro di noi, attraverso un processo creativo che parte da una pagina già scritta. È un’iniziativa a cura dell’associazione Natalia Ginzburg di Soliera.



Domenica 6 marzo alle 12.30, il Centro Civico di Limidi, in via Papotti 18, propone, invece, il tradizionale Pranzo per la Festa della Donna, a cura del Centro Polivalente.



Martedì 8 marzo, dalle 8 alle 13, in piazzale Loschi, in occasione del mercato settimanale, l’UDI Modena sarà presente con un banchetto per la vendita delle mimose. Più tardi, alle 20, lo Stadio Stefanini di via Caduti 300 sarà teatro di un atteso incontro di calcio femminile. A sfidarsi – 11 contro 11 – saranno le rappresentative della Solierese Calcio e del Limidi Calcio. Alle 21, nella Sala Arci di Habitat, è in programma la proiezione del film “Il concorso” della regista inglese Philippa Lowthorpe che racconta la rivolta delle donne a un concorso di bellezza nel 1970. L’iniziativa è promossa da Arci Soliera, Spi Cgil, Udi, Centro antiviolenza VivereDonna APS, Polisportiva Solierese, Polisportiva di Limidi, Fondazione Campori e Coop Alleanza 3.0



Domenica 13 marzo, alle 17, nella sala concerti Arci Dude di Habitat, spazio alla musica con “Danzando a 4 mani”, il concerto con il duo pianistico Brausi-Davolio alle prese con musiche di Rachmaninov, Moscardi e Piazzolla.

Infine sabato 19 marzo alle 16.30, sempre ad Habitat, è in programma “La forza delle donne ai tempi del Covid”, una tavola rotonda aperta che prevede gli interventi di Sara Guglielmino (UDI Carpi), Cinzia Sala (operatrice Antiviolenza Vivere Donna), Daniela Pellacani (Spi-Cgil) e Nora Marzi. La conversazione sarà intervallata da letture di brani tratti da scritti del concorso di scrittura autobiografica ScrivitiaModena 2021, con le ragazze della compagnia Pensieri Acrobati.

Tutte le iniziative sono a titolo gratuito e si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid19. Obbligatorio il possesso del Green Pass.

