Alla guida senza patente, maxi multa e sequestro dell’auto per un 20enne

MODENA – Nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, per la serata di ieri, venerdì 4 marzo, e fino a tarda notte, il Questore di Modena ha disposto un servizio anticrimine in città, mirato alla prevenzione e repressione dei reati in genere. L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto il concorso di Polizia di Stato, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza. Sanzionato un giovane di 20 anni alla guida senza patente.

I servizi hanno interessato la zona della Stazione FS in particolare sono state controllate via Piave, Via Crispi, Piazza Dante, via Mazzoni, successivamente anche corso Vittorio Emanuele, via Palamaglio, viale Monte Kosica, Viale Berengario e Parco Novi Sad.

Sono stati controllati anche gli avventori di alcuni esercizi pubblici ubicati nelle predette aree e all’interno di un bar è stata sanzionata una donna che stava consumando seduta al tavolo senza essere in possesso di Green Pass rafforzato. Il titolare dell’esercizio pubblico è stato anch’esso sanzionato amministrativamente per omessa verifica della certificazione prevista. Il dispositivo di controllo ha portato all’identificazione di 34 persone di cui 6 con precedenti di polizia e 5 veicoli.

Durante un posto di controllo gli Agenti hanno fermato un’autovettura condotta da un giovane di 20 anni, che si trovava alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente e per questo motivo è stato sanzionato per una somma di euro 5.000. L’autovettura è stata sottoposto a fermo amministrativo.

