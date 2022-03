Calcio a 5: Pro Patria San Felice, vittoria contro il Fossolo. Continua la lotta in vetta alla classifica

di Simone Guandalini – Continua, nel Girone B di Serie B di calcio a 5, la lotta per il primato che vede coinvolte Futsal Cesena, Pro Patria San Felice (entrambe a quota 44 punti in classifica) e Olimpia Regium (a quota 43). Tutte e tre le formazioni portano a casa un successo nella diciassettesima giornata di campionato, disputatasi sabato 5 marzo, mantenendo, così, invariata la situazione in vetta alla classifica. Per la Pro Patria San Felice, la vittoria arriva sul campo del Fossolo: non è la miglior Pro Patria San Felice della stagione quella che scende in campo contro la formazione bolognese, ma il 5-3 finale permette ai giallorossi di mantenere la vetta con Cesena prima di affrontare, sabato prossimo, l’Olimpia Regium. È il Fossolo a portarsi in vantaggio quando la Pro Patria non è ancora entrata realmente in partita, ma in sei minuti arrivano i tre gol giallorossi che sembrano indirizzare l’incontro: Drago prima, Asmaoui poi e l’1-3 che arriva da un diagonale di Straface forse deviato. Il Fossolo accorcia subito e si va al riposo sul 2-3. Nella seconda frazione di gioco, si gioca nella metà campo del Fossolo: la Pro Patria rischia sul contropiede avversario e, dopo una traversa colpita da El Madi, segna la quarta rete con Revert al nono minuto, salvo poi subire ancora il ritorno a -1 dei bolognesi. A 7’13” dal termine, un’azione verticale El Madi-Revert mette Drago in condizione di siglare il 3-5, e a quel punto è Annicchiarico – subentrato nella ripresa a Kleber – a salvare il doppio vantaggio respingendo un rigore causato da un mani di Butturini e la susseguente ribattuta.

Nel Girone B di Serie A2, invece, turno di riposo per il Modena Cavezzo Futsal: la formazione gialloblù tornerà in campo sabato 12 marzo, in trasferta, contro Gubbio, per la ventunesima giornata di campionato.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 20:

Buldog Lucrezia – VIS Gubbio 3-1

C.U.S.Ancona – Lenzi Automobili Prato 4-5

Città di Massa C5 – Fenice Venezia Mestre 7-4

Futsal Villorba – Sampdoria Futsal 4-8

Mestre – Sporting Altamarca 2-2

Riposa: Modena Cavezzo Futsal

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

Sampdoria Futsal 38

Mestre 35**

CS Gisinti Pistoia 34 ***

Città di Massa C5 32*

Modena Cavezzo Futsal 32**

Futsal Villorba 22*

VIS Gubbio 19*

Buldog Lucrezia 18*

Lenzi Automobili Prato 17****

Fenice Venezia Mestre 17

Sporting Altamarca Futsal 15**

C.U.S. Ancona 3*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 17:

Athletic C5 – Sant’Agata Futsal 5-9

Dozzese – Futsal Cesena 1-4

Fossolo 76 Calcio – Pro Patria San Felice 3-5

Futsal Sassuolo – Lavagna C5 7-5

Dolomiti Energia Rovereto – Aposa Bologna 3-2

Olimpia Regium – Russi 8-2

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 44

Pro Patria San Felice 44

Olimpia Regium 43

Dolomiti Energia Rovereto 31

Russi 30

Fossolo 76 Calcio 29

Sant’Agata Futsal 27

Dozzese 17*

Aposa Bologna 15

Futsal Sassuolo 6

Athletic C5 5*

Lavagna C5 2

*una partita in meno

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017