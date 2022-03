Calcio a 5, la Pro Patria cerca casa: “Dobbiamo pensare al futuro”

L’annuncio del nuovo terreno in sintetico e del rinnovamento dello stadio Bergamini, i nuovi campi di allenamento a Rivara, il secondo campo da tennis coperto: a San Felice, nelle ultime settimane, l’amministrazione comunale ha rivendicato e annunciato alcuni significativi risultati sull’impiantistica sportiva. Resta però una macchia: l’unica squadra sanfeliciana partecipante a un torneo nazionale, la Pro Patria (Serie B girone B del calcio a 5) “festeggia” infatti, per modo di dire, in questo 2022 il decimo anno lontano da San Felice.

Unica squadra della Bassa ancora fuori casa, a Ravarino, la società non ha ancora a disposizione la palestra del centro polisportivo: da dieci anni gioca e si allena fuori paese – gli allenamenti si svolgono a Ravarino e Nonantola – e, nonostante tutto, da allora è salita dalla C2 sino alla B nazionale dove peraltro, da un paio di anni, giostra costantemente tra primo e secondo posto, comunque sempre in zona playoff. Mentre il comune rivendica i propri meriti, la società giallorossa – impossibilitata peraltro, giocando a 20 km di distanza, a proporre la Under 19 – in questa stagione, oltre al danno, ha vissuto anche la beffa di una pesantissima ammenda proprio per non avere allestito una formazione giovanile per la quale non sarebbe riuscita a trovare un campo. Anche per evitare altre ammende, la società si è accordata con il Medolla per una importante collaborazione a livello di settore giovanile per il futuro.

Nonostante sia alla quarta stagione di B, per la prossima stagione la società si trova davanti ad un bivio causato dalle carenze strutturali: non potendo rischiare nuove ammende per cause di forza maggiore, c’è in ballo anche l’ipotesi di qualche cambiamento. “A questo punto – spiega Angelo Vincenzi, direttore sportivo della società – non possiamo nemmeno più farne una questione di paese. A Ravarino, giustamente, diverse attività necessitano dell’impianto e noi dobbiamo prendere delle decisioni, ma da San Felice non arrivano segnali di alcun tipo, nonostante gli incontri della scorsa estate. Per una questione di correttezza e professionalità il nostro dovere è garantire la continuità societaria e questo lo faremo: che sia a San Felice o altrove, la Pro Patria deve pensare al futuro”. La società ha ricevuto proposte da parte di altri comuni ed è pronta a discuterne, perché i campionati e le stagioni si programmano in anticipo.

