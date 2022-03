Il cuore di BNI Pico della Mirandola: donazioni a quattro enti del territorio mirandolese

MIRANDOLA – BNI Pico della Mirandola è un gruppo di oltre 40 imprenditori e professionisti di Mirandola e comuni limitrofi che aumentano il proprio giro d’affari scambiandosi referenze e contatti. Si riunisce settimanalmente durante colazioni di lavoro, ma il saluto prima delle festività natalizie è stato la giusta occasione per incontrarsi a cena presso l’elegante Villa La Personala, accolti dalla padrona di casa, signora Angelica Ferri. La cena natalizia è da sempre occasione per i membri BNI per raccogliere denaro da dare in beneficienza ad organizzazioni ed enti del territorio mirandolese.

Venerdì 18 marzo si è svolta la cerimonia di consegna di queste somme, raccolte dal gruppo BNI Pico della Mirandola e quest’anno più generose grazie anche al contributo della signora Ferri di Villa La Personala. La generosità dei membri BNI e della signora Ferri ha fatto sì che si potessero donare soldi a ben quattro enti: alla scuola materna Don Adani di Mirandola; al “Progetto Jonathan”, curato dalla Parrocchia di Mirandola – centro di via Posta; alla Croce Blu di Mirandola; al Progetto “Prima Gioco”, che promuove il basket inclusivo per bambini e bambine.

