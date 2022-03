Mirandola, cartelli in dialetto all’ingresso della città e delle frazioni

MIRANDOLA – Anche a Mirandola, come succede da diverso tempo in altri comuni italiani, l’Amministrazione comunale ha deciso di posizionare agli ingressi della città e delle frazioni cartelli scritti in dialetto con i nomi delle località. Si tratta di un’iniziativa, messa in atto ora in seguito ad una delibera votata dopo le elezioni del 2019, che mira ad aumentare il senso di identità e di appartenenza alla città della cittadinanza. Parte dei cartelli è già stata posizionata, ma i lavori verranno conclusi nei prossimi giorni.

“La volontà di procedere in questa direzione – spiega l’Amministrazione – è partita dall’assessorato alla Promozione del territorio e da quello alla Viabilità, con il coinvolgimento dei Comitati Frazionali, del consigliere Tassi, del vicepresidente del Centro studi internazionali Giovanni Pico della Mirandola, Claudio Sgarbanti”.

