Lesioni aggravate dopo una lite, misure cautelari per quattro indagati

CAMPOGALLIANO- Nella prima mattinata di oggi, venerdì 4 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro indagati, tre dei quali raggiunti da ordinanza per l’applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari e uno destinatario dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. in quanto gravemente indiziati del reato di lesioni personali aggravate in concorso.

Lesioni aggravate: le indagini dei Carabinieri

I provvedimenti cautelari sono stati emessi all’esito di un’attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Campogalliano, per i fatti occorsi nel pomeriggio del 3 ottobre 2021 in un parco pubblico di Campogalliano, dove un diverbio tra minorenni era degenerato con l’intervento di alcuni componenti dei rispettivi nuclei familiari e conoscenti.

Secondo le fonti di prova acquisite la discussione tra i due ragazzi avrebbe innescato l’intervento dello zio e successivamente del padre di uno dei due, i quali, con altri due conoscenti, avrebbero accerchiato e aggredito il padre dell’altro minore, nel frattempo sopraggiunto, cagionandogli un trauma cranico, policontusioni e tre fratture costali. Il tutto sarebbe avvenuto alla vista di più persone in quel momento presenti all’interno del parco.

