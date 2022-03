Medolla, bambina cade dallo scivolo e sviene: necessari i soccorsi

MEDOLLA – Attimi di apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di due giorni fa, mercoledì 2 marzo, a Medolla, in un parco giochi nella zona di via Genova. Una bambina di quasi due anni, infatti – riporta la “Gazzetta di Modena” – mentre stava giocando su uno scivolo, è caduta. Inizialmente, sembrava aver subito una normale botta priva di conseguenze, tanto che la madre della piccola aveva deciso di riportarla a casa in passeggino. Poco dopo, però, la bambina ha perso i sensi: la donna ha immediatamente chiesto aiuto ai passanti e poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari del 118. La bambina, che si è ripresa poco dopo, è stata comunque, per sicurezza, accompagnata al Policlinico di Modena per accertamenti.

